Ρόδος: Επιχείρησε να ρίξει σε γκρεμό όχημα με την εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί τους

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό διερευνάται στη Ρόδο, όπου άνδρας φέρεται να επιχείρησε να ρίξει σε γκρεμό 60 μέτρων το όχημα στο οποίο επέβαινε ο ίδιος, η εν διαστάσει σύζυγός του και το 3,5 ετών παιδί τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της Δημοκρατικής, όλα συνέβησαν στις 21 Απριλίου, όταν η μητέρα του παιδιού πήγε να το παραλάβει από το σπίτι της μητέρας του 45χρονου εν διαστάσει συζύγου της.

Εκείνος, σύμφωνα και με την καταγγελία που έχει κάνει στην αστυνομία, της ζήτησε να τον μεταφέρει σε κοντινή απόσταση για να πάρει το δικό του όχημα, αλλά όταν έφτασαν σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, έπιασε ξαφνικά το τιμόνι σε μία προσπάθεια να στρέψει το όχημα προς τον γκρεμό.

Κατά την καταγγελία, πάντα, η γυναίκα κατάφερε, ενστικτωδώς, να στρέψει πάλι το αυτοκίνητο από την άλλη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο.

Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλεται, ο 45χρονος άνδρας σηκώθηκε από τη θέση του και επιχείρησε να πατήσει απότομα το γκάζι για να τους πετάξει στον γκρεμό, αλλά λειτούργησαν τα συστήματα του αυτοκινήτου και σταμάτησε.

Όλα αυτά, ενώ βρισκόταν στο πίσω κάθισμα το 3χρονο.

Τελικώς, ο άνδρας αποβιβάστηκε από το όχημα και λίγη ώρα αργότερα, έχοντας πάρει το δικό του αυτοκίνητο, έπεσε στον γκρεμό, όπου και βρέθηκε από την αστυνομία.

Οι Αρχές, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν εντοπίσει την οδηγού του τρίτου οχήματος, με το οποίο φέρεται να συγκρούστηκαν, και εκείνη έκανε λόγο για απότομους και αδικαιολόγητους ελιγμούς. Το στοιχείο αυτό κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας.

Το τοπικό μέσο αναφέρει πως οι σχέσεις του ζευγαριού, που παρέμενε ακόμα παντρεμένο, ήταν τεταμένες και η μητέρα είχε την επιμέλεια του ανηλίκου.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική και φαίνεται ότι έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία που, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης οδήγησης, της παράβασης της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.