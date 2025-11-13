Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Ρόδο για την εξιχνίαση περιστατικού με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι γνωστού επιχειρηματία, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του σπιτιού, ρίχνοντας συνολικά 14 σφαίρες — καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν 14 κάλυκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροβολισμοί φέρονται να στόχευαν στις μπαλκονόπορτες της κατοικίας, ενώ πριν διαφύγουν οι δράστες άφησαν στην είσοδο του σπιτιού ένα μαύρο στεφάνι, μια κίνηση που ενισχύει τα σενάρια για προειδοποιητικό μήνυμα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.