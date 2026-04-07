Ρόδος: Γονείς πήγαν το βρέφος τους για εξέταση και εξαφανίστηκαν - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα βρέφος τεσσάρων μηνών από το Ισραήλ μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου, παρουσιάζοντας αναπνευστική δυσχέρεια, πυρετό και μειωμένη σίτιση. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση εισαγωγή του για παρακολούθηση και θεραπεία, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο παίρνοντας μαζί τους το παιδί, παρά τις σαφείς αντιρρήσεις των γιατρών. Το γεγονός προκάλεσε έντονη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, θεωρώντας ότι το βρέφος ενδέχεται να βρισκόταν σε κίνδυνο, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Το ίδιο απόγευμα, το παιδί επέστρεψε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο σε σημαντικά επιδεινωμένη κατάσταση, εμφανίζοντας σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Οι εξετάσεις έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα εξαιτίας πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του. Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα διασωλήνωση και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας προς το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με τη συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το βρέφος ανταποκρίθηκε στη θεραπεία, σταθεροποιήθηκε και εκτιμάται ότι σύντομα θα εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, εφόσον δεν παρουσιαστούν επιπλοκές.

Παράλληλα, κινήθηκε ποινική διαδικασία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μητέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη προσωρινά, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρξαν προβλήματα στις συνθήκες του νοσοκομείου και ότι η αποχώρηση έγινε κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το προσωπικό. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.