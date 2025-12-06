Μενού

Ρόδος: Κρουαζιερόπλοιο κινδύνευσε από θραύση κάβων – Σώθηκε με τη βοήθεια ρυμουλκών

Κρουαζιερόπλοιο με 49 μέλη πληρώματος στη Ρόδο υπέστη θραύση κάβων λόγω κακοκαιρίας, αλλά ρυμουλκήθηκε ασφαλώς.

Reader symbol
Newsroom
Θυελλώδεις άνεμοι σε λιμάνι
Θυελλώδεις άνεμοι σε λιμάνι | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (6/12) στη Ρόδο, όταν κρουαζιερόπλοιο με σημαία St Kitts & Navis και 49 μέλη πληρώματος, χωρίς επιβάτες, υπέστη θραύση των κάβων του κατά τη διαδικασία μεθόρμισης από το λιμάνι προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή προκάλεσαν το περιστατικό, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα ρυμουλκά “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ V” και “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α”, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και συνέδραμαν στην ασφαλή μεταφορά του κρουαζιερόπλοιου στον όρμο Ιαλυσού. Εκεί το πλοίο θα παραμείνει αγκυροβολημένο μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ