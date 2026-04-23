Ρόδος: Μπετονιέρα 33 τόνων ξέφυγε της πορείας της και κατέληξε σε αυλή σπιτιού

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα στην περιοχή «Τρεις« στη Ρόδο όταν μπετονιέρα ξέφυγε της πορείας της και κατέληξε σε αυλή. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4), προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη περίπου στη 13:30, στην περιοχή «Τρεις», όταν μπετονιέρα μεγάλου όγκου εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στην αυλή κατοικίας.

Το βαρύ όχημα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις ζύγιζε περίπου 33 τόνους καθώς ήταν πλήρως φορτωμένο με σκυρόδεμα, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στην ανεξέλεγκτη πορεία του, προσέκρουσε αρχικά σε τοιχίο της αυλής και σε έναν φοίνικα, πριν ακινητοποιηθεί πάνω στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού.

Ο οδηγός του βαρέος οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και παρά τη σφοδρή πρόσκρουση είναι καλά στην υγεία του.

Οι ένοικοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εσωτερικό του σπιτιού και ανάμεσά τους ήταν και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα πρώτα στοιχεία από το σημείο, υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια του οδηγού να περιορίσει την ταχύτητα του οχήματος πριν την πρόσκρουση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο επιχείρησαν συνεργεία με γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της μπετονιέρας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση λόγω του μεγάλου βάρους και όγκου του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το τοιχίο της αυλής όσο και ο φοίνικας φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση της ορμής του οχήματος, αποτρέποντας πιθανώς ακόμη σοβαρότερες συνέπειες για τους ενοίκους και την κατοικία.

Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.