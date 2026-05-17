Μενού

Ρόδος: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο στην Αφάντου - Στο νοσοκομείο ακόμα 3 άτομα

Τροχαίο στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο κόστισε τη ζωή δύο γυναικών. Στο νοσοκομείο ακόμα τρία άτομα επιβάτες του ενός αυτοκινήτου

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τροαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου με θύματα δύο γυναίκες.

Οι γυναίκες ανασύρθηκαν στις 15:30 την Κυριακή 17/5 από το όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ γενικό νοσοκομείο της Ροδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ