Τροαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου με θύματα δύο γυναίκες.

Οι γυναίκες ανασύρθηκαν στις 15:30 την Κυριακή 17/5 από το όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ γενικό νοσοκομείο της Ροδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.