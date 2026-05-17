Τροαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου με θύματα δύο γυναίκες.
Οι γυναίκες ανασύρθηκαν στις 15:30 την Κυριακή 17/5 από το όχημα στο οποίο επέβαιναν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ γενικό νοσοκομείο της Ροδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.
- «Πάλι κουβά»: Η όλα τα λεφτά πρώτη δήλωση του Akyla μετά τη λήξη του Τελικού της Eurovision 2026
- Eurovision 2026: Κι όμως, υπάρχει ελληνική λέξη για το «Bangaranga»
- Φαιντανύλη: Γιατί ένα ναρκωτικό πρωταγωνιστεί στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ
- Αυτή η βρισιά του 11ου αιώνα χρησιμοποιείται σχεδόν ίδια σήμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.