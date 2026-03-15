Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 81χρονος ψαράς που αγνοούταν από χθες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η υπόθεση με τον αγνοούμενο ψαρά στην Ρόδο, που έγινε γνωστή εχθές το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Καλάθου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 81χρονος βρέθηκε σε κόλπο μεταξύ των Βληχών και της Λίνδου στη Ρόδο.
Σημειώνεται, ότι ο 81χρονος είχε πάει για ψάρεμα με φίλο του στην παραλία της Καλάθου, όταν -σύμφωνα με μαρτυρίες- παρασύρθηκε από κύμα τη στιγμή που προσπαθούσε να ρίξει το παραγάδι του.
Προκειμένου να εντοπιστεί εξαπολύθηκε έρευνα, στην οποία μετείχαν εκτός των λιμενικών αρχών, ένα ελικόπτερο και εθελοντικές ομάδες.
