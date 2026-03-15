Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 81χρονος ψαράς που αγνοούταν από χθες

Ο 81χρονος ψαράς που τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες, Σάββατο 14/3, εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Καλάθου της Ρόδου.

Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
Σε τραγωδία εξελίχθηκε η υπόθεση με τον αγνοούμενο ψαρά στην Ρόδο, που έγινε γνωστή εχθές το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Καλάθου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 81χρονος βρέθηκε σε κόλπο μεταξύ των Βληχών και της Λίνδου στη Ρόδο.

Σημειώνεται, ότι ο 81χρονος είχε πάει για ψάρεμα με φίλο του στην παραλία της Καλάθου,  όταν -σύμφωνα με μαρτυρίες-  παρασύρθηκε από κύμα τη στιγμή που προσπαθούσε να ρίξει το παραγάδι του.

Προκειμένου να εντοπιστεί εξαπολύθηκε έρευνα, στην οποία μετείχαν εκτός των λιμενικών αρχών, ένα ελικόπτερο και εθελοντικές ομάδες.

