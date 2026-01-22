Ρόδος: Πλοίο δίνει μάχη με τα κύματα για να δέσει στο λιμάνι

Θυελλώδεις ανέμους έφερε στο Αιγαίο η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από την Τετάρτη, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως στη Ρόδο, όπου πλοίο έδινε μάχη με τα κύματα για να δέσει.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Forecast Weather Greece, διακρίνεται το πλοίο να προσπαθεί να δέσει στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ η κακοκαιρία το «σφυροκοπάει» ανελέητα. Το πλοίο βοηθούσε ένα μικρότερο σκάφος.
