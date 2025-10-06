Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο 82χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Την προφυλάκιση του 82χρονου άνδρα που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, έπειτα από πολυήμερη δικαστική διαμάχη.

Ο ηλικιωμένος είχε απολογηθεί την περασμένη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή, αρνούμενος κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την απολογία του, προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με το αν θα έπρεπε να τεθεί υπό κράτηση ή σε κατ’ οίκον περιορισμό. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έλυσε τη διαφωνία, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου για προσωρινή κράτηση. Ο 82χρονος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021, όταν καταγγέλθηκε στις αρχές από την θεία του κοριτσιού η σεξουαλική κακοποίηση του τότε 8χρονου κοριτσιού. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο παππούς είχε κληθεί να δώσει ανομωτί κατάθεση, την οποία τότε είχε συνοδεύσει με πλήρη άρνηση των κατηγοριών.

Πηγή: ΕΡΤ