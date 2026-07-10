Κατά την πρωτολογία του στη Βουλή, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής εστιάζοντας σε δύο κεντρικούς άξονες, την καταπολέμηση της ακρίβειας και το μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία.

Επιλέγοντας να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με μια θεσμική παρέμβαση, ο. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Απευθυνόμενος στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, υπογράμμισε την ανάγκη σύμπνοιας προκειμένου να εκλείψει η βία, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες».

Κλείνοντας τη συγκεκριμένη αναφορά, διεμήνυσε πως απέναντι στις μειοψηφίες που επιλέγουν τον δρόμο της βίας, η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας απαντά με το ξεκάθαρο σύνθημα: «Δεν σας φοβόμαστε».

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Αμέσως μετά, η συζήτηση πέρασε στο φλέγον ζήτημα της επίκαιρης ερώτησης, την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός δεν απέκρυψε τη δυσκολία της κατάστασης, αναγνωρίζοντας πως είναι ένα θέμα που «προφανώς ανησυχεί τους πολίτες», ξεκαθαρίζοντας όμως πως η αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και η προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος συνιστά «την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης».

Eξαγγελία Μητσοτάκη για τις τίμες των καυσίμων

Αναλύοντας παράλληλα τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις ισχυρές επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα. Παρουσιάζοντας τα δεδομένα για τη ραγδαία συρρίκνωση του δημόσιου χρέους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια εξαγγελία για τις τίμες καυσίμων: «Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης».

«Η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αμφισβήτησε επί της ουσίας τα στοιχεία του κυβερνητικού απολογισμού της επταετίας, επιμένοντας ότι η χώρα έχει αλλάξει σημαντικά. «Η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019. Είναι μια πολύ καλύτερη χώρα και μια χώρα που έχει μια κυβέρνηση η οποία δεσμεύτηκε και τήρησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις».

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Για να προσθέσει λέγοντας:

«Δεν σας άκουσα να κάνετε καμία αναφορά στα ζητήματα της ανεργίας. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η ανεργία πήγε από το 18% στο 8% επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση αυτή έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 θέσεις εργασίας; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια το brain drain έχει αντιστραφεί;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση παρεμβαίνει έτσι στα διυλιστήρια για μείωση στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις ή καταργήσεις φόρων.