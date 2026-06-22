Ρόδος: Στο νοσοκομείο 2χρονος που έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου

Αγόρι ηλικίας δύο ετών έπεσε από μπαλκόνι στη Ρόδο, το Σάββατο, όπως γνωστοποίησαν σήμερα (22/6) τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ανήλικο αγοράκι, σύμφωνα με την dimokratiki.gr, τραυματίστηκε και αφού διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.

Το αγόρι, νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.

Η πτώση από τον δεύτερο όροφο, παρά το ύψος, δεν είχε τις σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να επιφέρει ένα τέτοιο συμβάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης του ανηλίκου.