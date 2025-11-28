Ρόδος: Σύλληψη πατέρα για αιμομιξία και βιασμό – Το DNA αποκάλυψε την αλήθεια

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές υποθέσεις οικογενειακής κακοποίησης έρχεται στο φως της Δικαιοσύνης. Ένας 55χρονος άνδρας συνελήφθη με βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό και αιμομιξία, μετά από καταγγελία της ίδιας του της κόρης.

Η μαρτυρία της 31χρονης

Η γυναίκα, σήμερα 31 ετών, κατέθεσε ότι από την εφηβεία της - μόλις στα 16- βίωνε συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της. Περιέγραψε χρόνια γεμάτα φόβο, σιωπή και ψυχολογική καταπίεση, με απειλές και οικονομική εξάρτηση που την κρατούσαν εγκλωβισμένη.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένα από τα παιδιά της, ηλικίας μόλις τριών ετών, είναι αποτέλεσμα της κακοποίησης. Με πληροφορίες από το star.gr, η αλήθεια επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακή εξέταση DNA, η οποία έδειξε συμβατότητα 99,9%.

Η Δίωξη Εγκλημάτων της Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη του κατηγορούμενου, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή με διορισμένο δικηγόρο. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με το star.gr, ο 55χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε «συμφωνία» και ότι η σχέση σταμάτησε όταν αντιλήφθηκαν πως «δεν ήταν σωστό». Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν υπήρξαν συνθήκες εξαναγκασμού, φόβου και ψυχολογικής πίεσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται οι καταθέσεις της γυναίκας, το αποτέλεσμα του DNA τεστ, καθώς και εκθέσεις κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχολόγων. Στόχος είναι η προστασία της 31χρονης και των παιδιών της, αλλά και η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.