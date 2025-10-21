Ρόδος: Συνελήφθη 37χρονος - Επιχείρησε να βάλει φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο

Συνελήφθη στη Ρόδο το πρωί της Δευτέρας 20/10 ένας 37χρονος ημεδαπός, μετά από επικίνδυνο περιστατικό στο Αστυνομικό Μέγαρο του νησιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που επικαλείται την αστυνομία, ο άνδρας, κατά την είσοδό του στο κτίριο, προκάλεσε ανάφλεξη σε πλαστική τσάντα που κρατούσε, η οποία περιείχε δοχείο με βενζίνη.
Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και απέτρεψαν την εκδήλωση φωτιάς, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα.
Κατά την έρευνα, κατασχέθηκε το δοχείο με το καύσιμο υλικό, καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος. Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.
