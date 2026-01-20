Μενού

Ρόδος: Το τροχαίο δυστύχημα ήταν καλοστημένος φόνος - Η «σκηνοθεσία» και η φυγή στο εξωτερικό

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, ο θάνατος του οποίου είχε αρχικά αποδοθεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, ο θάνατος του οποίου είχε αρχικά αποδοθεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 64χρονος είχε εξαφανιστεί την 1η Μαϊου του 2025 από το σπίτι του και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 3 Μαϊου στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Μετά από έρευνες τεσσάρων ημερών, ο εξαφανισθείς βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή «Πασαούτια» της Παστίδας, πλακωμένος από το δίκυκλο μοτοποδήλατο που είχε μισθώσει.

Ρόδος: Το τροχαίο ήταν μόνο η «κάλυψη»

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε τροχαίο ατύχημα.

Ο δράστης, ουκρανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Εκτιμάται ότι ο δράστης έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες,θύμα και δράστης ήταν γνωστοί. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ