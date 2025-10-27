Ρομά κοροϊδεύουν την ΕΛ.ΑΣ: «Να η αίτηση, σε ένα μήνα θα γίνουμε Αστυνομία» - Μπήκαν και μέσα σε περιπολικό

Προβληματισμό αλλά και εκνευρισμό προκαλούν βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media, στα οποία απεικονίζονται Ρομά να περιπαίζουν την Αστυνομία και την πρωτοβουλία Χρυσοχοΐδη για Ρομά αστυνομικούς μέσα στους καταυλισμούς, ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα.

Ρομά κοροϊδεύουν τη διαδικασία εγγραφής, η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμα. Στο πρώτο βίντεο, απεικονίζονται σε δημόσια υπηρεσία κουνώντας έγγραφα στον αέρα. Σε ειρωνικό τόνο, λένε πως «σε ένα μήνα θα γίνουμε Αστυνομία».

Να εδώ τα παιδιά κάνουν τα χαρτιά τους για την αστυνομία! Μ@λ@κες δεν τα ζούμε αυτά! pic.twitter.com/9pcNHkhcZ0 — Stefanos Damianidis (@dstefanos) October 27, 2025

Στο δεύτερο βίντεο, ένας άνδρας μπαίνει μέσα σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., λέγοντας: «Σάβιλο, μπήκαμε λάθος;» κρατώντας μάλιστα το κλειδί στο χέρι και βάζοντας μπροστά το αυτοκίνητο.

«Θα μας μαλώσουν;» ρωτάει δείχνοντας το εσωτερικό του περιπολικού.

Άγνωστο πως και που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση! Φανταζόμαστε θα γίνει έρευνα της ΕΛΑΣ.

