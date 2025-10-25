Απίστευτα πράγματα: Ηλικιωμένος κυνηγάει στο λιμάνι Ρομά που του έκλεψε τους υαλοκαθαριστήρες

Νέα «φάμπρικα» έχει στηθεί σε λιμάνια της χώρας από Ρομά με τους υαλοκαθαρίστες.
Ένας ηλικιωμένος κύριως έπεσε θύμα έξω από το πλοίο «Παναγιά της Κοίμησης», που εκτελεί το δρομολόγιο Λιμένας Κεραμωτή – Θάσος.
Ρομά του έκλεψε τους υαλοκαθαριστήρες, ωστόσο ο κύριος τον πήρε στο κυνήγι με σκοπό να τους πάρει πίσω.
Το περιστατικό έχει καταγραφεί από τον κόσμο που ήταν εκεί και είναι πραγματικά εξοργιστικό.
