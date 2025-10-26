Ακόμη μια νέα χρήση για το περιπολικό: Στη Σκιάθο έγινε νυφικό αμάξι

Ένα βίντεο από τη Σκιάθο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στις εικόνες, μία νύφη – πρώην δόκιμη αστυνομικός – φτάνει στην εκκλησία όχι με το παραδοσιακό νυφικό αυτοκίνητο, αλλά συνοδευόμενη από υπηρεσιακό περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Η πρωτότυπη αυτή άφιξη, που καταγράφηκε από κάμερες και κινητά τηλέφωνα, έρχεται σε μία περίοδο όπου η χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Διαβάστε ακόμα: Τελικά το περιπολικό είναι ταξί;

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαν προκαλέσει σάλο άλλα περιστατικά, όπως η μεταφορά της γνωστής τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή με περιπολικό, αλλά και η χρήση αστυνομικού οχήματος για τη μεταφορά ψυγείου.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις πριν από έναν χρόνο η Κυριακή Γρίβα έχασε τη ζωή της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όταν -όπως καταγγέλλεται - δεν της παρασχέθηκε έγκαιρη βοήθεια με το επιχείρημα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Η εικόνα της νύφης με το περιπολικό, λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα «πρωτότυπο στιγμιότυπο γάμου», αλλά εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ορθή χρήση των υπηρεσιακών μέσων και την εικόνα που εκπέμπει η Ελληνική Αστυνομία στην κοινωνία.