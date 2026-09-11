Ροντέο σε δρόμο του Κορυδαλλού: Διαφωνία οδηγών κατέληξε σε παράσυρση και τρικούβερτο καυγά

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δρόμους του Κορυδαλλού, μετά από λεκτική διαμάχη δύο οδηγών, το βράδυ της Πέμπτης (10/09).
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ, περί τις 21:00 ένας οδηγός μηχανής και ένας οδηγός αυτοκινήτου είχαν μία διαφωνία επί της Πέτρου Ράλλης και Κηφισού και αντάλλαξαν ύβρεις.
Τα νεύρα δεν εκτονώθηκαν, όμως.
Οι οδηγοί πήγαιναν ο ένας πίσω από τον άλλο και τα πνεύματα οξύνθηκαν πάλι κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, όταν και ο οδηγός της μηχανής - για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί - έβαλε το όχημά του μπροστά από το αυτοκίνητο.
Ο δεύτερος οδηγός παρέσυρε τη μηχανή, ρίχνοντας την σε μία κολώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης.
Ο συνεπιβάτης της μηχανής τότε και οι τρεις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου πιάστηκαν στα χέρια. Στο σημείο έφτασε και ένας δεύτερος οδηγός μηχανής, γνωστός του έτερου μηχανόβιου, ο οποίος ενεπλάκη στον άγριο καυγά.
Παράλληλα, κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του.
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