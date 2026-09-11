Μενού

Ροντέο σε δρόμο του Κορυδαλλού: Διαφωνία οδηγών κατέληξε σε παράσυρση και τρικούβερτο καυγά

Εικόνες φαρ-ουέστ στον Κορυδαλλό το βράδυ της Πέμπτης (10/09), όταν δύο οδηγοί μετέτρεψαν τη διαφωνία τους σε έντονο καυγά.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό - Πατήσια
Περιπολικό στα Πατήσια | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δρόμους του Κορυδαλλού, μετά από λεκτική διαμάχη δύο οδηγών, το βράδυ της Πέμπτης (10/09).

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ, περί τις 21:00 ένας οδηγός μηχανής και ένας οδηγός αυτοκινήτου είχαν μία διαφωνία επί της Πέτρου Ράλλης και Κηφισού και αντάλλαξαν ύβρεις.

Τα νεύρα δεν εκτονώθηκαν, όμως.

Οι οδηγοί πήγαιναν ο ένας πίσω από τον άλλο και τα πνεύματα οξύνθηκαν πάλι κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, όταν και ο οδηγός της μηχανής - για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί - έβαλε το όχημά του μπροστά από το αυτοκίνητο.

Ο δεύτερος οδηγός παρέσυρε τη μηχανή, ρίχνοντας την σε μία κολώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής τότε και οι τρεις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου πιάστηκαν στα χέρια. Στο σημείο έφτασε και ένας δεύτερος οδηγός μηχανής, γνωστός του έτερου μηχανόβιου, ο οποίος ενεπλάκη στον άγριο καυγά.

Παράλληλα, κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ