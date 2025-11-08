Κάποτε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης τραγουδούσε «θα κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά κι όταν θα ψάχνω για θέση θα 'ναι αργά». Πόσο δίκιο είχε, πόσο προφητικός ήταν ο αγαπημένος συνθέτης. Το να βρεις θέση για παρκάρισμα στην Αθήνα σε ώρα αιχμής, ή σε ώρες που τα μπαρ του κέντρου είναι γεμάτα από κόσμο (συνήθως Παρασκευή βράδυ - Σάββατο βράδυ) είναι μια αποστολή που απαιτεί θάρρος, αυταπάρνηση και να το δηλώνεις με θράσος στο σύμπαν πως είσαι αποφασισμένος να βρεις θέση χωρίς να πληρώσεις ένα σωρό λεφτά σε κάποιο πάρκινγκ.

Λίγες ώρες αφού μιζεριάσαμε ξανά με τη σύντροφο μου, κάνοντας τον ένα κύκλο μετά τον άλλο, οδηγώντας σε κάτι δρόμους που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, στρίβοντας σε στενά με διπλοπαρκαρίσματα, πέφτοντας πάνω σε οδηγούς πατινιών που γίολαραν την ίδια τους τη ζωή, αποφάσισα να κάνω το μεγάλο βήμα, την σημαντικότερη ερώτηση στον «φίλο» της καθημερινότητας μου (και όλων, είμαι απόλυτα σίγουρος), στη γνωστή μηχανή τεχνητής νοημοσύνης. Του ζήτησα να μου βρει, αν υπάρχουν, γειτονιές της Αθήνας που είναι πιο εύκολο να βρεις μια θέση πάρκινγκ.

Τι μου απάντησε.

Νέα Σμύρνη

Περιγράφεται ως «car-friendly» γειτονιά με αρκετούς ευρύτερους δρόμους και πιο «ανεκτικό» παρκάρισμα.

Είναι πιο περιφερειακή σε σχέση με το ιστορικό κέντρο, γεγονός που βοηθά στην ευκολία στάθμευσης.

Κηφισιά

Η Κηφισιά αναφέρεται ως πιο «πράσινος» προάστιος («προάστιος» - γιατί το ChatGPT πάντα θα μένει στην ίδια τάξη στη γραμματική Δ' Δημοτικού) και λιγότερο πυκνοκατοικημένος σε σχέση με τους πυρήνες της πόλης, πράγμα που βοηθά και στην εύρεση θέσης

Ψυχικό

Ιδιωτική, κατοικητική (νέα λέξη!) περιοχή με λιγότερη «τουριστική πίεση», οπότε σε γενικές γραμμές λιγότερος ανταγωνισμός για θέσεις πάρκινγκ στο δρόμο.

Αν και είναι και αυτή προάστιο, προσφέρει καλή πρόσβαση και καλύτερη ποιότητα ζωής — κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο να «λυθεί» το θέμα του παρκαρίσματος.

Για να βρεις εύκολα πάρκινγκ στην Αθήνα, πρέπει να φτάσεις Κηφισιά, Ψυχικό ή στην καλύτερη, Νέα Σμύρνη. Μπορεί το ChatGPT να μην ξέρει απλή ελληνική γραμματική, ξέρει σίγουρα από ειρωνεία όμως.