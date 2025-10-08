Ρουβίκωνας: Αθώα μέλη του για την επίθεση με μπογιές στη Βουλή το 2019

Εκδικάστηκε στα δικαστήρια η υπόθεση της παρέμβασης, με μπογιές, της αναρχικής ομάδας «Ρουβίκωνας» στη Βουλή το 2019, με ένα από τα μέλη του να αθωώνεται και σ' ένα άλλο να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή.
Σύμφωνα με την αναρχική ομάδα, επιστρέφονται και οι εγγυήσεις που είχαν κληθεί να πληρώσουν πρωτόδικα τα μέλη της συλλογικότητας, με τους ίδιους να γράφουν: «νίκη του Ρουβίκωνα σήμερα (σ.σ. εννοούν χθες) στα δικαστήρια».
Ρουβίκωνας: Το χρονικό της παρέμβασης στη Βουλή
Η παρέμβαση του «Ρουβίκωνα» στη Βουλή έγινε τον Μάιο του 2019, όταν μέλη του ανέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες από την πλευρά του Άγνωστου Στρατιώτη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έριξαν κόκκινες μπογιές στο Κοινοβούλιο, ανάβοντας καπνογόνα.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα μέλη της ομάδας είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν προς το Μνημείο και να χάνονται ανάμεσα στο σαστισμένο πλήθος των τουριστών και των Αθηναίων που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε.
