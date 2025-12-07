Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας – «Νίκη στα μπλόκα των αγροτών»

Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ο Ρουβίκωνας πραγματοποίησε συμβολική επίθεση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς κυβέρνηση και κρατικούς μηχανισμούς.

Στην ανακοίνωσή του, τονίζει πως η δράση αυτή είναι απάντηση στη διαρκή καταστολή και στις «εγκληματικές επιθέσεις» των ένστολων δυνάμεων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων που, όπως υποστηρίζει, έχει μετατραπεί σε πεδίο πλιάτσικου από πολιτικά και οικονομικά κυκλώματα.

Δείτε το βίντεο

Τι καταγγέλλει ο Ρουβίκωνας

Μαζικές σφαγές κοπαδιών και οικονομικός στραγγαλισμός των μικρών και μεσαίων αγροτών.

και οικονομικός στραγγαλισμός των μικρών και μεσαίων αγροτών. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: ανύπαρκτα κοπάδια, ψεύτικες δηλώσεις, μαζική κλοπή επιδοτήσεων από «μαφιόζικα» δίκτυα.

Ευρωπαϊκή Ένωση : γνώριζε για τις «μαύρες διαδρομές» των επιδοτήσεων, αλλά έκανε τα στραβά μάτια.

: γνώριζε για τις «μαύρες διαδρομές» των επιδοτήσεων, αλλά έκανε τα στραβά μάτια. Τοπικά πρόσωπα: καταγγελίες για στελέχη που αξιοποίησαν θέσεις και ΚΥΔ για να «μαγειρεύουν» δηλώσεις και να πλουτίζουν εις βάρος των αγροτών.

Ο Ρουβίκωνας υπογραμμίζει ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα μείνουν σιωπηλοί:

«Δεν θα γίνουμε οι φτωχοί συγγενείς που πληρώνουν τα σπασμένα».

«Δεν θα αφήσουμε να μας εξαφανίσουν για τα κέρδη τους».

«Ο αγώνας για ζωή και επιβίωση δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα».

Αναλυτικά η ανάρτηση