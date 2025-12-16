Ρουβίκωνας: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους διωκόμενους αγροτοκτηνοτρόφους στη Λάρισα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους δύο διωκόμενους αγροκτηνοτρόφους πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια Λάρισας.
Όπως δήλωσαν και σε ανάρτησή τους στο Facebook, αφού έγινε γνωστό ότι αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο του 2026: «Ο αγώνας συνεχίζεται! ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ».
Σε προηγούμενη ανάρτησή τους, τα μέλη του Ρουβίκωνα πληροφόρησαν για την πορεία που πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως στο Ψυχικό, «ενάντια στη μετατροπή των χώρων εργασίας σε σφαγεία».
«Καμία εργοδοτική δολοφονία δεν θα μείνει αναπάντητη. Η οργάνωση και ο αγώνας είναι υπόθεση επιβίωσης, είναι όμως και η δύναμή μας. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, για τους νεκρούς της τάξης μας», επισημαίνουν.
