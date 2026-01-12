Μενού

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας - Οι ποινές της μέχρι τώρα

Στις 09:00 σήμερα (12/1) έφτασε στο Εφετείο Αθηνών η Ρούλα Πισπιρίγκου, για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της Τζωρτζίνας.

Reader symbol
Newsroom
Η άφιξη Πισπιρίγκου στο Εφετείο
Η άφιξη Πισπιρίγκου στο Εφετείο | Orange Press
  • Α-
  • Α+

Λίγο πριν τις 09:00 σήμερα (12/1) έφτασε στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία (12 Ιανουαρίου), προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.



Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται.

Σημειώνεται τέλος, πως η 37χρονη έχει καταδικαστεί (τον περασμένο Μάρτιο) σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ