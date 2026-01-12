Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας - Οι ποινές της μέχρι τώρα

Λίγο πριν τις 09:00 σήμερα (12/1) έφτασε στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.
Η διαδικασία είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία (12 Ιανουαρίου), προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.
Σημειώνεται τέλος, πως η 37χρονη έχει καταδικαστεί (τον περασμένο Μάρτιο) σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.
