Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των Τεμπών, τοποθετήθηκε σήμερα (18/12) με τη σειρά του για τα σενάρια που θέλουν τη Μαρία Καρυστιανού να προχωράει σε κίνημα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ANT1, το «Πρωινό», ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει αν θα πάει στην ίδια γραμμή. Παράλληλα, δεν δίστασε να σχολιάσει τα όσα είπε ο Νίκος Πλακιάς και τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη στο ζήτημα των Τεμπών και της εκταφής.



«Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ότι θέλει. Όσο η κυρία Καρυστιανού θέλει να κάνει κάποιο κίνημα ή οτιδήποτε, ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει αν θα πάει στην ίδια γραμμή ή όχι», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι.

«Η δικιά μου η θέση είναι αυτό που έχω πει από την αρχή: Θα το παλέψω μέχρι τέλους με όσες δυνάμεις έχω, με τη δύναμη του κόσμου, δίπλα μου».

Αναφορικά με του δήλωση του Νίκου Π[λακιά ότι αν η κυρία Καρυστιανού εμπλακεί με την πολιτική θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής θυμάτων απάντησε: «Ο καθένας κείνει όπως νομίζει», χωρίς να σχολιάσει κάτι περαιτέρω.

Στη συνέχεια με φόντο τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τη δράση ανέφερε: «Τα λεφτά υπάρχουν στο σύλλογο. Όλα είναι μετρημένα. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε αυτά τα λεφτά για να τα φάμε. Τα μαζέψαμε με τον αγώνα μας και για όλα τα έξοδα που δώσαμε για τους συμβούλους, πραγματωγνώμονες.

Κάθε ευρώ που έχει ξοδευτεί είναι γραμμένα στα βιβλία, οπότε δεν υπάρχει κανένας φόβος. Και όταν έρθει η ώρα για να γίνει ο προϋπολογισμός θα γίνει».

Πάνος Ρούτσι: «Ο καθένας διαχειρίζεται τον πόνο του τον τρόπο του»

Με φόντο την εκταφή του γιου του δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες θα βγει μια δήλωση και για όλα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ο Γεωργιάδης δεν έχει μάθει να μιλάει με αποδείξεις, εγώ έχω αποδείξεις το τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει.

Έχω κάνει τα πάντα. Τα πάντα από την ημέρα που τελείωσα την απεργία πείνας. Αυτό που περιμένουμε είναι ο Εισαγγελέας της Λάρισας να μας δώσςει το χαρτί και τι μπροούμε εμείς σαν συγγενείς που έχουμε ζητήσει εκταφή, τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε».

Και τέλος ανέφερε: «Όχι δεν έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν με έχει πάρει ποτέ τηλέφων» ενώ αναφορικά με τη διαφορετική στάση των συγγενών των θυμάτων απάντησε: «Ο καθένας διαχειρίζεται τον πόνο του τον τρόπο του. Οπότε δεν μπορώ να πω ''γιατί ο ένας έκανε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι''. Έτσι ένιωθε, έτσι έκανε, οπότε είναι σεβαστό».

