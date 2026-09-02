Ryanair: Βολές κατά της κυβέρνησης για το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας - «Είναι παρωχημένο και βγάζει βλάβες»

Επίθεση προς την ελληνική κυβέρνηση εξαπέλυσε η αεροπορική εταιρία Ryanair μέσα από ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη νέα βλάβη που σημειώθηκε τη Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου και προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις, έγινε αναφορά στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως επισημαίνει η αεροπορική εταιρεία, τα ζητήματα επηρέασαν 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασαν 7.000 επιβάτες με τις καθυστερήσεις να είναι εώς και τρεις ώρες.

Επιπλέον, η εταιρεία τονίζει πως πρόκειται για τη τέταρτη σοβαρή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας τον τελευταίο ένα χρόνο, στοχεύοντας την κυβέρνηση και λέγοντας πως δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς τα ζητήματα υποδομών και χρηματοδότησης.

Επιπλέον στην ανακοίνωση της χαρακτηρίζει την κατάσταση στο ελληνικό ATC προβληματική, λέγοντας πως τα συστήματα είναι παρωχημένα, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα και έχουν επαναλαμβανόμενες βλάβες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας

«Η Ryanair, η Νο. 1 αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, κάλεσε σήμερα (Τετ, 2 Σεπτεμβρίου) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταρρυθμίσει επειγόντως το προβληματικό σύστημα ATC της Ευρώπης, μετά από μια βλάβη στον ελληνικό εξοπλισμό ATC την Τρίτη (1 Σεπτεμβρίου) που προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στον ελληνικό εναέριο χώρο, καθυστερώντας 37 πτήσεις της Ryanair και επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair, με καθυστερήσεις έως και 3 ωρών.

Αυτή η τελευταία βλάβη στο ελληνικό σύστημα ATC είναι η τέταρτη μεγάλη βλάβη ATC στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και εκθέτει για άλλη μια φορά την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει σωστά την υποδομή ATC.

Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνουν ακόμη υψηλότερα τέλη ATC, ενώ λαμβάνουν μια σταθερά επιδεινούμενη υπηρεσία. Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς και από έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς διακοπών της Ευρώπης να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες διαταραχές επειδή τα ελληνικά συστήματα ATC είναι ξεπερασμένα, υποεπενδύονται και επανειλημμένα αποτυγχάνουν.

Η κατάσταση έχει γίνει τόσο γελοία που η αεροπορική βιομηχανία αναγκάστηκε πρόσφατα να κάνει δωρεές για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ATC, η οποία θα έπρεπε να είχε χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό κράτος.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει ασταμάτητα για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, συνεχίζει να ανέχεται επανειλημμένες αποτυχίες στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη. Εάν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες ή οι επιβάτες της Ευρώπης παρουσίαζαν τόσο κακή απόδοση, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, οι πάροχοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να διαφεύγουν της λογοδοσίας, ενώ οι επιβάτες πληρώνουν το τίμημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να εκδίδει δελτία τύπου και να αρχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις. Οι Ευρωπαίοι επιβάτες αξίζουν μια σύγχρονη, σωστά στελεχωμένη και σωστά χρηματοδοτούμενη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της Ryanair | corporate.ryanair.com

Ο Neal McMahon, Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρήσεων της Ryanair, δήλωσε:

«Η χθεσινή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC είναι μια ακόμη απαράδεκτη και αναπόφευκτη διαταραχή του ATC που έχει προκαλέσει καθυστερήσεις έως και 3 ωρών σε 37 πτήσεις της Ryanair και σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair. Αυτή είναι πλέον η τέταρτη μεγάλη βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC τους τελευταίους 12 μήνες. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνουν υψηλότερες χρεώσεις ATC κάθε χρόνο, ωστόσο η εξυπηρέτηση που λαμβάνουν χειροτερεύει όλο και περισσότερο.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς από/προς τους οποίους πετούν οι επιβάτες αυτό το καλοκαίρι αιχμής και όμως η υπηρεσία ATC παραμένει εντελώς απροετοίμαστη για να προσφέρει μια ανθεκτική λειτουργία, όπως αποδεικνύεται από τις επανειλημμένες βλάβες του εξοπλισμού της που προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές σε χιλιάδες επιβάτες.

Η Επιτροπή της Ursula von der Leyen υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποτελεσματικό στις επαναλαμβανόμενες βλάβες του ATC που διαταράσσουν άσκοπα χιλιάδες επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του αποτυχημένου συστήματος ATC της Ευρώπης και να λογοδοτήσει στους υπεύθυνους. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν βαρεθεί''.»

Η ανακοίνωση της εταιρίας | corporate.ryanair.com