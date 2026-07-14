«Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί», σκέφτηκε η γυναίκα που έσωσε τον άντρα της, ο οποίος κρεμόταν κυριολεκτικά ο μισός από το παράθυρο κατά την διάρκεια πτήσης με την Ryanair.

Συγκεκριμένα, ο Λιούμπισα Κάροβιτς παρασύρθηκε έξω με το κεφάλι μπροστά κατά τη διάρκεια της πτήσης της Παρασκευής, αφού μια βλάβη στον κινητήρα είχε ως αποτέλεσμα τμήματα του κινητήρα να σπάσουν το ακρυλικό παράθυρο.

«Το μισό του σώμα του προεξείχε από το αεροπλάνο», δήλωσε η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, στο σερβικό μέσο ενημέρωσης Nova.

«Αντέδρασα αμέσως και άρπαξα τα πόδια του», είπε, προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της «βρισκόταν έξω μέχρι το στήθος» για δύο λεπτά. Η Γκρκόβιτς ανέφερε ότι με τη βοήθεια δύο επιβατών κατάφερε να τραβήξει τον σύζυγό της, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του τρεις φορές, πίσω μέσα στο αεροσκάφος.

Ανέφερε ότι πολλοί επιβάτες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και κατέφυγαν σε άλλα σημεία του αεροσκάφους για ασφάλεια, καθώς η καμπίνα αποσυμπιέστηκε.

Το ζευγάρι βρισκόταν στην πτήση, που εκτελούσε η Malta Air, θυγατρική της Ryanair, από τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα προς το Μέμινγκεν στη Γερμανία, για περίπου 10 λεπτά, όταν, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, το αεροσκάφος έπεσε ξαφνικά 9.000 πόδια (2.700 μέτρα).

Επιβάτες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Καρόβιτς είχε κρατήσει τη ζώνη ασφαλείας του δεμένη και βοήθησε τους επιβάτες να τον κρατήσουν, ενώ το άνω μέρος του σώματός του βρισκόταν έξω από το αεροπλάνο, στο ρεύμα αέρα.

Ο 61χρονος βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο στην Ελλάδα και παραμένει «σοβαρά τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ», είπε η σύντροφος του τραυματία.

«Για μένα είναι σημαντικό που είναι ζωντανός», είπε. «Το χέρι του έχει τραυματιστεί ιδιαίτερα σοβαρά και έχει εγκαύματα. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει, δεν θυμάται ολόκληρο το περιστατικό.»

«Μερικοί άνθρωποι ήρθαν να με βοηθήσουν, θυμάμαι έναν άνδρα και μια γυναίκα», πρόσθεσε. «Αυτός ο άνδρας βοήθησε πολύ εμένα και τον Λιούμπισα. Νομίζω ότι ήταν Αλβανός, τον ευχαριστώ πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω καν αν μου το είπε. Θα ήθελα να τον συναντήσω, για να τον ευχαριστήσω ξανά προσωπικά».