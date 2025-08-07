Ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το φέρι μποτ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ της Πέμπτης (8/7) η διαδικασία της αποκόλλησης και το φέρι μποτ, που προσάραξε την Τρίτη σε ξέρα, ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγια στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Ειδικότερα, το πλοίο έφτασε στα Νέα Στύρα μετά την κατάθεση, από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, του σχεδίου αποκόλλησης του φέρι μπόουτ που προσάραξε σε ύφαλο, και τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Νέα Στύρα: Έρχονται αγωγές από επιβάτες του φέρι μποτ

Νωρίτερα, νηογνώμονας έλεγξε το πλοίο και δεν βρήκε βλάβη στα πηδάλια, όπως είχε υποστηρίξει ο καπετάνιος ο οποίος απολογείται αύριο. Εν τω μεταξύ, μηνύσεις, για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε, ετοιμάζονται να καταθέσουν οι επιβάτες του πλοίου.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Νωρίτερα την Πέμπτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου, ενώ οι επιβάτες αγωνιούν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους.