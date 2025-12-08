Μενού

Σαββατοκύριακο με μπαράζ αλκοτέστ: 224 παραβάσεις και 14 συλλήψεις

11.679 αλκοτέστ, 224 παραβάσεις και 14 συλλήψεις μετά από το διήμερο μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική.

Reader symbol
Newsroom
alkotest
Αλκοτέστ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Διήμερο μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενήργησαν αστυνομικοί της Τροχαίας το Σαββατοκύριακο στην Αττική, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σύμφωνα με το ertnews, από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα τη Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα), ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις για ποσοστό αλκοόλ 0,41-0,60 mgr/l εκ., 129 για ποσοστό 0,25-0,40 mgr/l εκ. και 32 παραβάσεις για ποσοστό 0,10-0,24 mgr/l εκ. αέρα (αφορά ειδικές κατηγορίες οδηγών, οδηγούς δικύκλων και νέους οδηγούς).

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ