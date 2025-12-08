Σαββατοκύριακο με μπαράζ αλκοτέστ: 224 παραβάσεις και 14 συλλήψεις

Διήμερο μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενήργησαν αστυνομικοί της Τροχαίας το Σαββατοκύριακο στην Αττική, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.
Σύμφωνα με το ertnews, από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα τη Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα), ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις για ποσοστό αλκοόλ 0,41-0,60 mgr/l εκ., 129 για ποσοστό 0,25-0,40 mgr/l εκ. και 32 παραβάσεις για ποσοστό 0,10-0,24 mgr/l εκ. αέρα (αφορά ειδικές κατηγορίες οδηγών, οδηγούς δικύκλων και νέους οδηγούς).
- «Κάνω ότι είμαι καλά αλλά τα χάνω»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που σκοτώθηκε από πίτμπουλ
- Ο βέβαιος ανασχηματισμός πριν τις εκλογές, η κοινή εμφάνιση Καραμανλή-Βενιζέλου και η πίκρα του εξώστη
- «Δεν θα πήγαινα στον Λιάγκα ούτε για 50.000 ευρώ»: Η Τίνα Μεσσαροπούλου τράβηξε κόκκινη γραμμή
- Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λύτρα - Πολυζωγοπούλου για την αγωγή του εκατομμυρίου: Πώς θα μοιράσουν τα περιουσιακά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.