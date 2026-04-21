Σακιά, γλάστρες, καναπέδες σε θέσεις πάρκινγκ: Καλά κρατεί το «έθιμο», παρά το πρόστιμο 350 ευρώ

Με σακιά, γλάστρες, καρέκλες, ταμπέλες, αποσυρμένα μηχανάκια και τις κλασικές ιδιοκατασκευές με κουβάδες και μπετόν, οι Έλληνες «γελαδάρηδες» των πεζοδρομίων συνεχίζουν να καταλαμβάνουν παράνομα χώρο για θέσεις πάρκινγκ.

Η πρακτική, όπως καταγράφει ο Alpha, συνεχίζει να είναι διαδεδομένη τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες, παρά το πρόστιμο ύψους 350 ευρώ που προβλέπει ο ΚΟΚ, για παρεμπόδιση χώρων στάθμευσης.

Πολίτες καταγγέλλουν κι πολύ πιο «δημιουργικούς» τρόπους με τους οποίους οι επιτήδειοι αποκλείουν συμπολίτες τους από δημόσιες θέσεις στάθμευσης, χρησιμοποιώντας ακόμα και σπασμένους ογκόλιθους, ενώ ένας πολίτης ανέφερε πως έχει δει ακόμα και...καναπέ να «ζεσταίνει» τη θέση για το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την αυτοψία του σταθμού, ιδιαίτερα εμφανές σε περιοχές των δυτικών προαστίων, συγκεκριμένα σε Ίλιον, Ανθούπολη, και Περιστέρι.