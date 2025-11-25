Σαλαμίνα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγό της μέσα στο φέρι μποτ μπροστά στα μάτια όλων

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/11) σε φέρι μποτ που εκτελούσε τη διαδρομή Σαλαμίνα-Πέραμα, καθώς ένας 63χρονος Ρώσος επιτέθηκε στη 50χρονη σύζυγό του εν πλω, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συνεπιβατών αλλά και των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο δράστης ασκούσε σωματική βία στο θύμα, προκαλώντας χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να φέρει μώλωπες και αιματώματα.

Με την άφιξη του πλοίου στο Πέραμα, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νόμου 3500/2006 για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και στέλεχος του Λιμενικού. Μετά την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.