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Σαλαμίνα: Βυθίζεται ιδιωτικό σκάφος στη μαρίνα - Βίντεο από τη στιγμή που το «ρουφάει» η θάλασσα

Βυθίστηκε ιδιωτικό σκάφος στη μαρίνα της Σαλαμίνας. Στο σημείο βρίσκεται το Λιμενικό ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

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Βύθιση ιδιωτικού σκάφους | glomex/ertnews
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Μεγάλη κινητοποίηση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30.06.) στη μαρίνα της Σαλαμίνας, έπειτα από τη βύθιση ιδιωτικού σκάφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:00, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το σκάφος άρχισε να παίρνει κλίση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα παραπλέοντα σκάφη, καθώς και δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να διασφαλίσουν την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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