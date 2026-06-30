Μεγάλη κινητοποίηση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30.06.) στη μαρίνα της Σαλαμίνας, έπειτα από τη βύθιση ιδιωτικού σκάφους.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:00, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το σκάφος άρχισε να παίρνει κλίση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα παραπλέοντα σκάφη, καθώς και δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να διασφαλίσουν την περιοχή.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
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