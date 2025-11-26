Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε η 46χρονη που ομολόγησε πως δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της, αφού οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά.

Ενώπιων ανακριτή βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη (26/11), η 46χρονη που είχε ομολογήσει ότι σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, σε βάρος της οποίας έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η ταυτοποίηση της από την αστυνομία προέκυψε από τρία σημαντικά λάθη που έκανε η ίδια, με το σημαντικότερο να είναι η κάμερα που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού της πεθεράς της, την οποία φέρεται να απενεργοποίησε από το κινητό της μέσω εφαρμογής, ξεχνώντας ωστόσο το μικρόφωνο.

Έτσι, οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στο οποίο το θύμα παρακαλάει για την ζωή του.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στην πράξη επειδή φοβήθηκε πως η πεθερά της θα την αναγνώριζε.

Η συνήγορος υπεράσπισής της, Ειρήνη Μαρούπα, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει τη δικογραφία και πως η κατηγορούμενη βρίσκεται σε ασταθή ψυχολογική κατάσταση καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά τρέμει, δεν θυμάται ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς της και έχει δυσκολία στην επικοινωνία.

Αναφέρει επίσης ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα από 15 ετών, κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι συγγενείς της κατηγορούμενης, σύμφωνα με την ίδια, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η γυναίκα που φρόντιζε με αγάπη την πεθερά και τον πεθερό της, προχώρησε σε μια τέτοια πράξη.