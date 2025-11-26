Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της πεθεράς της

Στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε προ ολίγου η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Σε βάρος της γυναίκας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Orange Press Agency.

Οι κατηγορίες που την βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

Η απολογία της 46χρονης

Η 46χρονη νύφη της άτυχης 75χρονης ομολόγησε ότι τη σκότωσε, επικαλούμενη τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που της είχε προκαλέσει ο εθισμός της στον τζόγο.

Η 46χρονη υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε και τη χτύπησε θανάσιμα. Στη συνέχεια, έψαξε στο σπίτι για κοσμήματα, χωρίς όμως να βρει κάτι, και αποχώρησε με το αυτοκίνητό της.

Αν και αρχικά οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για ληστεία, η κόρη της 75χρονης είχε από την πρώτη στιγμή υποψίες για τη γυναίκα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα μεγάλα χρέη της 46χρονης από τον τζόγο.

Διαβάστε ακόμα: Σαλαμίνα: Η προειδοποίηση της γιαγιάς στην εγγονή της για την 46χρονη - Ράκος ο γιος της 75χρονης

Η δράστιδα είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε αλλάξει τη θέση των καμερών για να μην καταγραφεί. Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο, με αποτέλεσμα να ακουστούν οι προσευχές της 75χρονης λίγο πριν χάσει τη ζωή της. Επιπλέον, ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματός της αποκάλυψαν την εμπλοκή της, ενώ η αστυνομία εξετάζει και υλικό από κάμερες κατά τη διαφυγή της.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Τσιώνα, δήλωσε στο MEGA ότι υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν πως ο δράστης γνώριζε καλά το θύμα, δεδομένης της κινητικής δυσκολίας της ηλικιωμένης και της παρουσίας χρημάτων και κοσμημάτων στο σπίτι. Όπως ανέφερε, η 46χρονη ήταν και το πρώτο πρόσωπο που εμφανίστηκε στον χώρο του εγκλήματος «αναζητώντας» δήθεν την 75χρονη.

Το κίνητρο του εγκλήματος συνδέεται με το ποσό των 1.100 ευρώ, το οποίο ο σύζυγος της 46χρονης είχε συγκεντρώσει για να αποδώσει στη μητέρα του ως τμήμα συνολικής οφειλής 10.000 ευρώ. Η 46χρονη είχε χάσει τα χρήματα στον τζόγο και προσπάθησε να τα πάρει από την άτυχη γυναίκα.

Το θύμα, που είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα, τα οποία προκλήθηκαν από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Διαβάστε ακόμα: Σαλαμίνα: Οι 10.000 που έπαιξε στον τζόγο, η σκηνοθετημένη ληστεία και το λάθος στις κάμερες

To προφίλ της 46χρονης

Στο προφίλ της 46χρονης περιλαμβάνεται και η πολυετής εμπλοκή της με τη «Χρυσή Αυγή». Είχε υπάρξει υποψήφια το 2012 στην Α’ Θεσσαλονίκης, το 2015 στη Β’ Αθηνών και το 2019 σε δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.

Το ηχητικό υλικό από τις κάμερες και τα ίχνη αίματος στο όχημά της ήταν τα στοιχεία που τη συνέδεσαν με τη δολοφονία, οδηγώντας τελικά στη σύλληψη και στην ομολογία της.