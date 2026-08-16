Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ξεκίνησε η φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές της Πυροσβεστικής, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Όπως δήλωσε νωρίτερα και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού που και Επικοινωνίας του ΠΣ, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, βρέθηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης, από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι, που έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και είχαν βγει στο δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν πάλι οι δυνάμεις στις πυρκαγιές της Σαλαμίνας. Και στις δύο πυρκαγιές επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 58 οχήματα, καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Στους 502 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις παραλίες Σαντερλή και Κολώνες Σαλαμίνας, μέχρι στιγμής, έχουν μετεπιβιβαστεί 380 άτομα, σε 3 πλοία που έχουν σπεύσει πλησίον της ακτογραμμής. Η μεταφορά τους έχει πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή 2 πλοίων και ενός ταχυπλόου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτών μέσων του ΛΣ -ΕΛΑΚΤ. Η διαδικασία μετεπιβίβασης είναι σε εξέλιξη.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ .

Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 ασθενοφόρα και μια μοτοσυκλέτα 'Αμεσης Επέμβασης και μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα 8 εγκαυματίες και 1 ηλικιωμένος στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Εκκενώσεις οικισμών

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. Στις 14:55 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

2. Στις 15:05, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο.

3. Στις 15:18, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή.

4. Στις 15:22, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

5. Στις 15:32 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι με κατεύθυνση προς Αιάντιο.

6. Στις 15:35, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κακή Βίγλα προς Αιάντιο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).