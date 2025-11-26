Σαλαμίνα: Στις Αρχές σοκαριστικό ηχητικό - Η 75χρονη παρακαλούσε για τη ζωή της λέγοντας το «Πάτερ Ημών»

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο 40 περίπου λεπτών από το κύκλωμα καμερών που είχε η 75χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τη νύφη της στη Σαλαμίνα, έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, η δράστιδα προσπαθούσε να αλλοιώσει τη φωνή της, χτυπούσε και βασάνιζε την πεθερά της, προκειμένου να αποκαλύψει πού βρίσκονταν τα χρήματα, ενώ την αποτελείωσε, παρά το ότι η ηλικιωμένη παρακαλούσε για τη ζωή της.

Το θύμα δεν είχε καταλάβει ότι η δολοφόνος της ήταν η νύφη της, καθώς στο ηχητικό ακούγεται να την αποκαλεί «αγόρι μου», παρά το ότι η δράστιδα ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την πεθερά της, διότι θεωρούσε ότι τήν είχε καταλάβει.

Στο ηχητικό ακούγεται μεταξύ άλλων η 75χρονη να υποδεικνύει πού βρίσκονταν τα χρήματα που είχε, ζητώντας από τη δράστιδα να φύγει, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν σε είδα, δεν σε ξέρω». «Φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες», είπε ακόμα το θύμα.

Προς το τέλος του ηχητικού ακούγεται μάλιστα η ηλικιωμένη ακούγεται να λέει το «Πάτερ Ημών», καθώς καταλάβαινε ότι πλησίαζε το τέλος της.