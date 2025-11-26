Σαλαμίνα: Τέσσερις φορές υποψήφια σε εκλογές ήταν η 46χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της

Πλούσιο είναι το κομματικό παρελθόν της 46χρονης που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Όπως παρουσίασε ο ΣΚΑΙ η 46χρονη το 2012 ήταν υποψήφια της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας 4.691 ψήφους, ωστόσο δεν εκλέχτηκε.

Το 2014 ήταν υποψήφια στην Περιφέρεια Αττικής με τη Χρυσή Αυγή στον Δυτικό Τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πολύ δραστήριο μέλος της Χρυσής Αυγής.

Επανέρχεται το 2015 και είναι πάλι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές με τη Χρυσή Αυγή, όμως αυτή τη φορά στη Β' Αθηνών. Έλαβε 848 ψήφους και δεν εκλέχτηκε για ακόμα μια φορά βουλευτής.

Ακόμα μια υποψηφιότητά της καταγράφεται το 2019, όταν ήταν υποψήφια στις Δημοτικές Εκλογές με τον συνδυασμό Ελληνική Αγωγή για την Αθήνα.

Σοκαριστικές διαστάσεις πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, μετά την αποκάλυψη της 46χρονης νύφης της, η οποία ομολόγησε ότι τη σκότωσε, επικαλούμενη τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που της είχε προκαλέσει ο εθισμός της στον τζόγο.

Η 46χρονη υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε και τη χτύπησε θανάσιμα. Στη συνέχεια, έψαξε στο σπίτι για κοσμήματα, χωρίς όμως να βρει κάτι, και αποχώρησε με το αυτοκίνητό της.

Αν και αρχικά οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για ληστεία, η κόρη της 75χρονης είχε από την πρώτη στιγμή υποψίες για τη γυναίκα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα μεγάλα χρέη της 46χρονης από τον τζόγο.

Η δράστιδα είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε αλλάξει τη θέση των καμερών για να μην καταγραφεί. Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο, με αποτέλεσμα να ακουστούν οι προσευχές της 75χρονης λίγο πριν χάσει τη ζωή της. Επιπλέον, ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματός της αποκάλυψαν την εμπλοκή της, ενώ η αστυνομία εξετάζει και υλικό από κάμερες κατά τη διαφυγή της.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Τσιώνα, δήλωσε στο MEGA ότι υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν πως ο δράστης γνώριζε καλά το θύμα, δεδομένης της κινητικής δυσκολίας της ηλικιωμένης και της παρουσίας χρημάτων και κοσμημάτων στο σπίτι. Όπως ανέφερε, η 46χρονη ήταν και το πρώτο πρόσωπο που εμφανίστηκε στον χώρο του εγκλήματος «αναζητώντας» δήθεν την 75χρονη.

Το κίνητρο του εγκλήματος συνδέεται με το ποσό των 1.100 ευρώ, το οποίο ο σύζυγος της 46χρονης είχε συγκεντρώσει για να αποδώσει στη μητέρα του ως τμήμα συνολικής οφειλής 10.000 ευρώ. Η 46χρονη είχε χάσει τα χρήματα στον τζόγο και προσπάθησε να τα πάρει από την άτυχη γυναίκα.

Το θύμα, που είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα, τα οποία προκλήθηκαν από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

