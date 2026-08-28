Σαλαμίνα: Τρία ανήλικα παιδιά στο Κέντρο Υγείας λόγω δυσφορίας από χλώριο σε πισίνα - Δύο συλλήψεις

Περιστατικό σε πισίνα που εκτιλύχθηκε σήμερα (28/8) στη Σαλαμίνα εγείρει ανησυχία, καθώς τρία ανήλικα παιδιά διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας και μετά στο Θριάσιο Νοσοκομείο, από έντονη δυσφορία.

Ο λόγος για παιδιά τριών, έξι και οκτώ ετών τα οποία παρουσίασαν δυσφορία, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου που έγινε αντιληπτή στον χώρο.Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι δυσφορία αισθάνθηκαν και πέντε ενήλικες που βρίσκονταν στην πισίνα, και δύο λιποθύμησαν.

Η αιτία δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη, αλλά φέρεται ότι έχει να κάνει ή με την ποσότητα του χλωρίου, ή με κάποιο σκεύασμα που δεν ήταν ενδεδειγμένο. Τα άτομα εξετάστηκαν, και εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα τρία παιδιά και οι δύο ενήλικες. Τα μικρά παιδιά, υπέστησαν δηλητηρίαση από το καυστικό υγρό.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν δύο άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Πρόκειται για μια 61χρονη Ελληνίδα, υπεύθυνη του παιδότοπου όπου είχε την πισίνα, και έναν 39χρονο, ο οποίος είναι συντηρητής των εγκαταστάσεων.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα αίτια της έντονης μυρωδιάς χλωρίου στον χώρο.