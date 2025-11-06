Σάλος με γνωστό τενόρο: Κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του

Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο της μουσικής η είδηση ότι γνωστός τενόρος και μέλος χορωδίας κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η πρώην σύζυγός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, ενώ η μητέρα και ο ανήλικος προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του.
Ο τενόρος παρουσιάστηκε σήμερα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 ο ίδιος είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με καταγγελίες από την πρώην σύζυγό του, η οποία τον είχε κατηγορήσει για εξύβριση, απειλή και σωματική βία.
