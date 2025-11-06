Μενού

Σάλος με γνωστό τενόρο: Κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του

Σάλος στη μουσική σκηνή μετά τις κατηγορίες σε γνωστό τενόρο για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του.

Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο της μουσικής η είδηση ότι γνωστός τενόρος και μέλος χορωδίας κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η πρώην σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, ενώ η μητέρα και ο ανήλικος προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του.

Ο τενόρος παρουσιάστηκε σήμερα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 ο ίδιος είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με καταγγελίες από την πρώην σύζυγό του, η οποία τον είχε κατηγορήσει για εξύβριση, απειλή και σωματική βία.

