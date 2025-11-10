Σάλος με προεκλογικό βίντεο υποψηφίου για τις δικηγορικές εκλογές: Έδειχνε γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης

Σάλος δημιουργήθηκε με το διαφημιστικό σποτ του δικηγόρου Γιώργου Αλέξανδρου Μούκα, ο οποίος στα πλαίσια της προεκλογικής καμπάνιας του για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), ανήρτησε βίντεο με γυναίκα που κάνει χρήση κοκαΐνης.

Το προεκλογικό βίντεο «κατέβηκε» μέσα σε λίγες ώρες αφού «ανέβηκε» από το διαδίκτυο αφού χαρακτηρίστηκε από πολλούς ακατάλληλο ενώ ο ίδιος ο κύριος Μούκας δήλωσε την παραίτηση του από τον συνδυασμό «Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο».

Ωστόσο, παρά την παραίτηση του στο Δελτίο Τύπου που έστειλε αναφέρει ότι το βίντεο είχε συμβολικό χαρακτήρα, ενώ κάνει λόγο για «πολιτική εργαλειοποίηση» της διαφήμισης.

Γιώργος Αλέξανδρος Μούκας: Αναλυτικά η ανάρτηση για το διαφημιστικό σποτ

Ο δικηγόρος Γιώργος Αλέξανδρος Μούκας, μετά τις έντοντες αντιδράσεις, αφού «κατέβασε» το βίντεο ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Το προεκλογικό βίντεο που αναρτήθηκε αποκλειστικά στα προσωπικά μου προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προορισμένο για τον δικό μου κοινωνικό κύκλο και στην συνέχεια ανηπαρήχθη χωρίς την συναίνεσή μου, είχε σαφώς αλληγορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Με τρόπο έντονο και ίσως υπερβολικό, επιχείρησε να σχολιάσει ένα υπαρκτό φαινόμενο στον επαγγελματικό μας χώρο: τις «γραμμές» και τις «εξαρτήσεις» που συχνά καθορίζουν την στάση και τις εκλογικές επιλογές μας.

Το μήνυμα ήταν καθαρό: ότι ο Δικηγόρος – και ειδικά ο νέος Δικηγόρος – πρέπει να ψηφίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα απέναντι σε κάθε είδους επιρροή που να χειραγωγεί την ψήφο του, είτε είναι επαγγελματική είτε πολιτική.

Τόσο το μήνυμα όσο και η μορφή με την οποία αυτό αποδόθηκε προστατεύονται πλήρως από την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης σύμφωνα και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία έχει χαράξει πολύ ευρεία πλαίσια ιδίως σε περιπτώσεις πολιτικού λόγου και λόγου που αφορά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Αντί να σταθούμε στην ουσία του μηνύματος, προτιμήθηκε η εύκολη δαιμονοποίηση της εικόνας, η πολιτική εργαλειοποίησή της.

Θεώρησα χρέος μου να υπερασπιστώ την πρόθεση και την ελευθερία της έκφρασης, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε τη ρήξη και, τελικά, την αποχώρησή μου από εκείνους που δηλώνουν υπέρ της ανεξαρτησίας, αλλά στην πράξη επιβάλλουν «γραμμές» και σιωπή.

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη πολιτική αξιοπρέπεια επιβάλλει να αποχωρείς όταν διαφωνείς με τον κατ’ ουσίαν επικεφαλής του συνδυασμού.

Παραμένω ενεργός Δικηγόρος, με πίστη ότι ο χώρος μας χρειάζεται περισσότερη Δημοκρατία, περισσότερη ελεύθερη σκέψη και περισσότερη ανεξαρτησία.

Αν κάτι πρέπει να «σπάσουμε» σε αυτές τις εκλογές, είναι οι νοοτροπίες που μας κρατούν εξαρτημένους, όχι οι άνθρωποι που τολμούν να τις αμφισβητήσουν», ανέφερε.