Σάλος στη Λάρισα: Ανήλικοι τρομοκρατούσαν οδηγούς πετώντας πέτρες και μπουκάλια

Προβληματισμό και τρόμο προκαλούν στη Λάρισα συμμορίες ανηλίκων που κινούνται βραδινές ώρες στην περιοχή της οδού Βόλου και φέρονται να πετούν αντικείμενα προς διερχόμενα οχήματα και πεζούς, διακινδυνεύοντας τη σωματική τους ακεραιότητα.

Μία περίοικος περιγράφει στο onlarissa.gr πως το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά, συγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 20 παιδιών, κυρίως αγοριών αλλά και κοριτσιών.

Σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ επικρατούσε ένταση, φωνές και βρισιές στην περιοχή.

Λάρισα: «Έβρεχε» πέτρες και μπουκάλια

Όπως καταγγέλλει, τα παιδιά πετούσαν νερομπαλόνια, μπουκάλια με νερό, αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ακούγονται δυνατοί θόρυβοι και χτυπήματα. Μάλιστα, αναφέρει πως λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν φερόμενα ρίξει ακόμη και γλάστρα πάνω σε όχημα.

Η ίδια σημειώνει πως ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ υποστηρίζει ότι όταν αυτοκίνητο σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι από τους νεαρούς τράπηκαν σε φυγή. Παρά το γεγονός ότι κλήθηκε η αστυνομία από πολίτη που βρέθηκε στο σημείο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τα παιδιά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Η καταγγελία συνοδεύεται και από βίντεο στο οποίο φαίνεται νεαρός να πετά νερομπαλόνια προς διερχόμενο αυτοκίνητο: