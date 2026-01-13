Σάλος στην Κύπρο: Συνελήφθησαν υπάλληλοι που κακομεταχειρίζονταν νεκρή χελώνα

Έντονη κατακραυγή έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει υπαλλήλους της κοινότητας Χλώρακας στην Πάφο να μεταχειρίζονται με βάναυσο τρόπο το κουφάρι μιας μεγάλης θαλάσσιας χελώνας σε παραλία της περιοχής.
Το υλικό, το οποίο κατέγραψαν τουρίστες, δείχνει τους άνδρες να κλοτσούν τη χελώνα και στη συνέχεια να τη σηκώνουν και να την πετούν με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.
Οι υπάλληλοι υποστήριξαν ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό και ότι επιχειρούσαν να απομακρύνουν την άμμο από το σώμα του πριν το θάψουν, ωστόσο η συμπεριφορά τους προκάλεσε οργή και ερωτήματα για τις πρακτικές που ακολουθούνται.
Το κοινοτικό συμβούλιο Χλώρακας εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις αρχές και τις διαδικασίες της κοινότητας.
Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση και σύλληψη των εμπλεκομένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με κακομεταχείριση νεκρού ζώου και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής.
