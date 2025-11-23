Μενού

Σαμαρίνα: Ταξιδεύοντας στο ψηλότερο χωριό της Ελλάδας

H Σαμαρίνα θεωρείται το ψηλότερο χωριό όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων.

Σαμαρίνα
Το χωριό Σαμαρίνα στα Γρεβενά | Shutterstock
Κοντά στα σύνορα Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, στο νομό Γρεβενών, βρίσκεται η Σαμαρίνα, ένα από τα πιο γνωστά βλαχοχώρια της Ελλάδας. Χτισμένη στις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Σμόλικα (2.637 μ.), ανάμεσα σε πυκνά δάση οξιάς και πεύκου, θεωρείται το ψηλότερο χωριό όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων. Το υψόμετρο του χωριού «παίζει» μεταξύ 1.450 και 1.600.

Η Σαμαρίνα φημίζεται για τη φυσική ομορφιά της, τα άφθονα κρύα νερά και το υγιεινό κλίμα της. Για αυτά της τα προσόντα άλλωστε τη βάφτισαν και «Ωραία Σαμαρίνα». Η απόσταση που τη χωρίζει από την πόλη των Γρεβενών είναι 50 χλμ., ενώ πολύ κοντά της είναι και το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας (15 χλμ.).

