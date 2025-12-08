Σάμος: 12χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από χτύπημα προπέλας μετά από ναυάγιο με μετανάστες

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/12) στη Σάμο, λίγα 24ωρα μετά από εκείνη στην Κρήτη με τουλάχιστον 17 νεκρούς ανθρώπους σε ναυάγιο με μετανάστες.

Το λιμενικό εντόπισε ένα νεκρό ανήλικο αγόρι στην περιοχή Σβάλα της Σάμου, όταν έφτασε στο σημείο όπου είχαν βγει στην στεριά ακόμη 37 μετανάστες.

Σύμφωνα με το samos24.gr, το ηλικίας 12 ετών αγόρι, βρήκε φριχτό θάνατο όταν χτυπήθηκε από την προπέλα του σκάφους με το οποίο έφτασαν στο νησί οι μετανάστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, τους αλλοδαπούς αποβίβασε στη συγκεκριμένη περιοχή σκάφος, ο χειριστής του οποίου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού προσεγγίζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.

Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από τις αρχές.

Οι 37 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.