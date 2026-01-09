Σάμος: Εντοπίστηκε σορός 7χρονης από το Σουδάν στην παραλία «Ψιλή Άμμος»

Εντοπίστηκε σορός ανήλικου κοριτσιού, ηλικίας 7 ετών, στην παραλία «Ψιλή Άμμος» στην περιοχή του Παλαιοκάστρου στη Σάμο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το samosvoice.gr, η σορός αναγνωρίστηκε ως ένα 7χρονο κορίτσι από το Σουδάν. Αργότερα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Αναγνωρίστηκε, μέσω των ρούχω που φορούσε. από τη μητέρα της, η οποία, ανήμερα των Χριστουγέννων είχε δηλώσει στη λιμενική αρχή Λέρου ότι το παιδί έπεσε στη θάλασσα από λέμβο μεταφοράς μεταναστών. το οποίο είχε πέσει στο νερό από τη λέμβο ανοιχτά από το Φαρμακονήσι.
