Σάμος: Προφυλακιστέος 47χρονος για μεγάλο κύκλωμα απάτης – Πάνω από 440.000 ευρώ η ζημιά

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενος για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης την Κυριακή το πρωί, με την κατηγορία της απάτης για 27 τουλάχιστον περιπτώσεις που διαπράχθηκαν το διάστημα 2009 έως Σεπτέμβριο 2025, σε βάρος πολιτών, στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο 47χρονος σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, ανέρχεται σε 440.000 ευρώ.

Η κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει επίσης, τα αδικήματα, της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ακόμη ατόμων, συνεργών του 47χρονου.

Να σημειωθεί, ότι προηγήθηκε πολύμηνη προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου τον Ιούλιο του 2025, για την τέλεση του αδικήματος της αντιποίησης.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος υποδυόμενος κατά περίπτωση, αστυνομικό, στέλεχος της Ιnterpol, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (κ.α.) και επικαλούμενος ψευδώς, υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εγνωσμένου κύρους, εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας παράνομα οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέχεται και σε τουλάχιστον περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, με σκοπό είτε να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την έκνομη δραστηριότητά του στις αρμόδιες Αρχές, είτε να αποτρέψει την περαιτέρω διεκδίκηση αφαιρεθέντων από αυτούς χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες όπου διαμένει ο 47χρονος στη Σάμο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα έγγραφα που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του ιδίου, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δελτία στοιχηματισμού διαφόρων ποσών, ιδιόχειρες σημειώσεις και 2 κινητά τηλέφωνα. Τις επόμενες μέρες θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.