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Σαμοθράκη: Διασωληνώθηκε ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση Ιαματικών Λουτρών

Διασωληνώθηκε ο 22χρονος Έλληνας ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση Ιαματικών λουτρών στη Σαμοθράκη, λόγω των εγκαυμάτων που φέρει.

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22χρονος Έλληνας τουρίστας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος χθες 03/08, ο οποίος φέρει εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού μετά από τπώση του σε γεώτρηση από όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θερμά της Σαμοθράκης.

Αρχικά ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με την ΕΡΤ, χθες στις 7 το πρωί και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, καθώς φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του.

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