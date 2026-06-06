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Σαμοθράκη: Επιχείρηση μεταφοράς 21χρονου που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση μεταφοράς ενός 21χρονου που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Σαμοθράκη.

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Samothraki
Βάθρες στη Σαμοθράκη | Shutterstock
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Με επιτυχία στέφθηκε επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου άνδρα, 21 ετών, Γαλλικής υπηκοότητας, από την 3η Βάθρα της Γριάς στη Σαμοθράκη.

Πρόκειται τον έναν από τους δύο περιπατητές, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι, όσο βρίσκονταν σε πεζοπορία. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ομάδα διάσωσης 8 πυροσβεστών από το Π.Κ. Σαμοθράκης. Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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