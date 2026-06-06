Σαμοθράκη: Επιχείρηση μεταφοράς 21χρονου που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Με επιτυχία στέφθηκε επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου άνδρα, 21 ετών, Γαλλικής υπηκοότητας, από την 3η Βάθρα της Γριάς στη Σαμοθράκη.
Πρόκειται τον έναν από τους δύο περιπατητές, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι, όσο βρίσκονταν σε πεζοπορία. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άμεσα κινητοποιήθηκε ομάδα διάσωσης 8 πυροσβεστών από το Π.Κ. Σαμοθράκης. Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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