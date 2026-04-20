«Σαν να ζητάει τη δόση του»: Σοκάρει πατέρας για τον εθισμό του γιου του στα social media

Ανησυχητικές και εξαιρετικά σοβαρές προεκτάσεις έχει λάβει πλέον ο εθισμός των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο και τα social media. Το πρόβλημα έχει ξεφύγει από τα όρια της απλής καθημερινής συνήθειας, αγγίζοντας τα επίπεδα της σκληρής εξάρτησης.

Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η συγκλονιστική μαρτυρία ενός πατέρα, ο οποίος αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε κλινική απεξάρτησης για να σώσει τον ανήλικο γιο του από την παγίδα των social media.

Όπως περιγράφει, το παιδί ήταν πλήρως αποκομμένο από την πραγματικότητα, ζώντας αποκλειστικά στον δικό του ψηφιακό μικρόκοσμο. Αδιαφορούσε για όσα του έλεγαν, ενώ ο ύπνος είχε γίνει πολυτέλεια λόγω της αδιάκοπης χρήσης του κινητού τηλεφώνου.

«Ήταν σαν να ζητάει τη δόση του»

Η δραματική αλλαγή στη συμπεριφορά του ανηλίκου περιελάμβανε πρωτοφανείς αντιδράσεις. Ο πατέρας κάνει λόγο για ακραίες εκφράσεις βωμολοχιών και επιθετικές συμπεριφορές κάθε φορά που γινόταν προσπάθεια να του αφαιρεθεί η συσκευή. Ο ίδιος παραλληλίζει ξεκάθαρα τον εθισμό του γιου του με εκείνον των σκληρών ναρκωτικών:

«Τα ναρκωτικά, αυτό το πράγμα δηλαδή, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν το βιώσει. Έχεις ένα άλλο παιδί. Δεν έχεις το παιδί σου. Είναι σαν να ζητάει συνεχώς τη δόση του από το διαδίκτυο».

Η καθημερινότητα στο σπίτι είχε μετατραπεί σε μαρτύριο, με την επικοινωνία να έχει πρακτικά εκμηδενιστεί. Ο πατέρας εξομολογείται:

«Του μίλαγες και δεν έπαιρνες καμία απάντηση. Ήταν στον κόσμο του κυριολεκτικά. Κοιμόταν αργά πολύ τη νύχτα, γιατί έμενε συνέχεια με το κινητό. Βωμολοχούσε σε ένα βαθμό απίστευτο. Καθόμασταν 12 ώρες τη μέρα. Δεν κοιμόμασταν το βράδυ».

Ο εθισμός είχε εδραιωθεί τόσο βαθιά, που η αφαίρεση του κινητού προκαλούσε ισχυρό σύνδρομο στέρησης. Οι αντιδράσεις του παιδιού περιγράφονται ως ανεξέλεγκτες:

«Ήταν κάτι τραγικό. Μόλις του έπαιρνα το κινητό γινόταν έξαλλος. Άρχιζε να φωνάζει, να πετάει αντικείμενα. Έβγαινε εκτός εαυτού το παιδί. Η λύση ήταν μετά από μια ώρα το ξανάδινα λίγο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το παιδί ήταν εθισμένο όπως ένας ναρκομανής».

Ευτυχώς, η ιστορία αυτή έχει αίσιο τέλος. Μετά την εξειδικευμένη βοήθεια που έλαβε στην κλινική απεξάρτησης, ο ανήλικος κατάφερε να αντιμετωπίσει και να αφήσει πίσω του τον εθισμό. Σήμερα, η οικογένεια έχει βρει ξανά τις ισορροπίες της, ενώ θεαματική είναι η βελτίωση και στο σχολικό περιβάλλον.

Κλείνοντας την εξομολόγησή του, ο πατέρας αναφέρει με ανακούφιση:

«Σήμερα έχουμε ένα άλλο παιδί και συνήλθε. Είχε μια τεράστια πρόοδο στα μαθήματά του, από εκεί που είχαμε μείνει πίσω».