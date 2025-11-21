Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 48χρονο για πειρατεία συνδρομητικών καναλιών

Την Τετάρτη συνελήφθη στη Σαντορίνη ένας 48χρονος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση πειρατείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις της νομοθεσίας περί συνδρομητικών υπηρεσιών και πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, δικογραφία τακτικής διαδικασίας σχηματίστηκε και για 68 άτομα που φέρονται να ήταν τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών.

Η σύλληψη ακολούθησε σχετική καταγγελία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Με εντολή της πραγματοποιήθηκαν προανακριτικές και ειδικές ανακριτικές πράξεις για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο τρόπος δράσης

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 48χρονος πωλούσε παράνομο εξοπλισμό που επέτρεπε την πρόσβαση σε συνδρομητικό και άλλο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Είχε πρόσβαση σε διαχειριστική πλατφόρμα («panel») παράνομων συνδρομών, μέσω της οποίας συντόνιζε και διαχειριζόταν τις υπηρεσίες που παρείχε στους «πελάτες» του, προσφέροντας μάλιστα τεχνική υποστήριξη τόσο εξ αποστάσεως όσο και διά ζώσης.

Για τις υπηρεσίες αυτές λάμβανε παράνομες συνδρομές αξίας 50 ευρώ για τρίμηνη και 100 ευρώ για εξάμηνη πρόσβαση, προκαλώντας οικονομική ζημία στις νόμιμες συνδρομητικές εταιρείες.

Τι κατασχέθηκε

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

τροποποιημένη συσκευή IPTV που παρείχε παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικά κανάλια,

φορητός υπολογιστής,

mini disk,

κινητό τηλέφωνο,

χρηματικό ποσό 4.820 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή ανάλυση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία για τους τελικούς χρήστες διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές.