Σαντορίνη: Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στην πισίνα ξενοδοχείου

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι της Σαντορίνης.

Η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο με το 5χρονο παιδί, με καταγωγή από την Ινδία, να ανασύρεται από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αν και στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ήταν ήδη αργά.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

